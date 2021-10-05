Росія хоче оштрафувати Facebook через затримку із видаленням контенту

Компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від річної виручки.

Російський регулятор у сфері інформаційних технологій (Роскомнагляд) склав на Facebook протокол, за яким компанії загрожує оборотний штраф у розмірі до 10% від річної виручки. Причиною стала несвоєчасне видалення забороненого в РФ контенту.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

"Роскомнагляд в присутності представника компанії Facebook Inc. склав адміністративний протокол за ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторне порушення порядку обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію, в соціальних мережах Facebook і Instagram. За подібне правопорушення, вчинене повторно, американській ІТ-компанії загрожує штраф в розмірі від 1/20 до 1/10 річної виручки", - йдеться в повідомленні Роскомнагляду.

У відомстві додали, що найближчим часом протокол буде переданий для розгляду в суд.

В протоколі наведені посилання на 9 матеріалів, щодо яких Роскомнагляд з 2019 року направив до Facebook 110 повідомлень (60 повідомлень за чотирма матеріалами в Facebook і 53 повідомлення за п'ятьма матеріалами в Instagram).

Зазначається, що служби модерації соціальних мереж Facebook і Instagram видалили ці дев'ять матеріалів після отримання повідомлення про виклик на складання протоколу, що передбачає накладення оборотного штрафу. При цьому за російським законодавством компанія зобов'язана робити це протягом 24 годин після отримання повідомлення.

Нагадаємо, напередодні суд у Москві зареєстрував апеляційні скарги Google на три постанови мирового судді, який 19 серпня призначив компанії штрафи на загальну суму 6 млн рублів за порушення російського законодавства.