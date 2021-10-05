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У Польщі українське подружжя під час сварки зарізало 7-річну дитину

Поліція уточнює, чи загиблий хлопчик був їхнім сином.

У Польщі українське подружжя під час сварки зарізало 7-річну дитину
Фото: rus.delfi.ee

У місті Тарнув на півдні Польщі під час сімейної сварки вранці у вівторок смертельно поранено ножем 7-річного хлопчика, громадянина України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник поліції Тарнова Павел Клімек.

"У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік та 28-річна жінка – громадяни України. З ними у квартирі, яку вони винаймали, була семирічна дитина. Усі отримали ножові поранення, в результаті дитина померла", - повідомив Клімек.

Він додав, що лікарі намагалися врятувати життя дитині, але вона отримала колоті та різані ножові поранення, несумісні з життям. Натомість чоловік та жінка з ножовими пораненнями потрапили до лікарні. Поліцейські очікують на дозвіл лікарів, щоб їх допитати.

За словами Клімека, все вказує на те, що чоловік і жінка є подружжям, оскільки мають однакове прізвище. Поліція уточнює, чи загиблий хлопчик був їхнім сином.

Як повідомив поліцейський, сварка розпочалася у квартирі. Згодом чоловік з ножовими пораненнями лежав біля будинку, а дружина, яка теж мала поранення, утекла до сусідів.

Поліцейський повідомив, що українці винаймали квартиру, в якій сталася трагедія, кілька місяців, а проживали в Польщі декілька років.

Прокуратура розпочала слідство у цій справі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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