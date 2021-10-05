У Facebook назвали причину кількагодинного збою

Збій у роботі Facebook, що тривав близько шести годин 4 жовтня, був пов'язаний з неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних.

Про це повідомяється на сайті компанії.

Зазначається, що дані користувачів не постраждали.

"Наші сервіси тепер знову підключені до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи", - йдеться в повідомленні.

"Цей збій у мережевому трафіку надав каскадного впливу на спосіб зв'язку наших центрів обробки даних, що призвело до того, що наші служби перестали працювати... Наразі ми хочемо прояснити, що, на нашу думку, основною причиною цього збою було неправильне внесення змін до конфігурації", - заявили в компанії.

Нагадаємо, вчора в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій, що тривав приблизно шість годин. Потім стали надходити повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT & T.

Крім того, сервіс Downdetector отримав інформацію про деякі збої в електронних системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Ціни акцій Facebook на тлі масштабного збою впали на приблизно на 5%. Це призвело до зниження статків Марка Цукерберга до $120,9 млрд, опустивши його до 5-го місця в списку мільярдерів Bloomberg - нижче Білла Гейтса.