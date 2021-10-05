Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
У мережі виставили на продаж персональні дані 1,5 млрд користувачів Facebook, - ЗМІ
У мережі виставили на продаж персональні дані 1,5 млрд користувачів Facebook, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
«Трускавець». Версія 2
«Трускавець». Версія 2
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
ГоловнаСвіт

У Facebook назвали причину кількагодинного збою

Дані користувачів не постраждали.

У Facebook назвали причину кількагодинного збою
Фото: cnet.com

Збій у роботі Facebook, що тривав близько шести годин 4 жовтня, був пов'язаний з неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних.

Про це повідомяється на сайті компанії.

Зазначається, що дані користувачів не постраждали.

"Наші сервіси тепер знову підключені до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи", - йдеться в повідомленні. 

"Цей збій у мережевому трафіку надав каскадного впливу на спосіб зв'язку наших центрів обробки даних, що призвело до того, що наші служби перестали працювати... Наразі ми хочемо прояснити, що, на нашу думку, основною причиною цього збою було неправильне внесення змін до конфігурації", - заявили в компанії.

Нагадаємо, вчора в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій, що тривав приблизно шість годин. Потім стали надходити повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT & T.

Крім того, сервіс Downdetector отримав інформацію про деякі збої в електронних системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Ціни акцій Facebook на тлі масштабного збою впали на приблизно на 5%. Це призвело до зниження статків Марка Цукерберга до $120,9 млрд, опустивши його до 5-го місця в списку мільярдерів Bloomberg - нижче Білла Гейтса.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також