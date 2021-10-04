У мережі виставили на продаж персональні дані 1,5 млрд користувачів Facebook, - ЗМІ

Ці дані можуть бути використані проти користувачів кіберзлочинцями і недобросовісними рекламодавцями.

Персональні дані понад 1,5 мільярда користувачів Facebook імовірно виставили на продаж. Це може бути найбільшим витоком даних користувачів Facebook на сьогоднішній день.

Про це повідомляє Privacyaffairs.

За інформацією видання, наприкінці вересня 2021 року користувач відомого хакерського форуму опублікував оголошення, в якому стверджував, що володіє персональними даними понад 1,5 мільярда користувачів Facebook. Наразі дані виставлені на продаж на відповідній платформі форуму, і потенційні покупці мають можливість придбати всі дані відразу або в менших кількостях.

Один потенційний покупець стверджує, що йому було запропоновано заплатити 5000 доларів за дані 1 мільйона облікових записів користувачів Facebook.

Продавець стверджує, що отримав дані шляхом парсінга - збору даних з подальшою їх обробкою і аналізом. Про злом або компрометацію облікових записів окремих користувачів не йдеться.

Згідно з інформацією на форумі, дані містять наступну особисту інформацію користувачів Facebook: ім'я, електронну адресу, місце проживання, стать, номер телефону, ID користувача.

Зазначається, що ці дані можуть бути використані проти користувачів кіберзлочинцями і недобросовісними рекламодавцями.

Варто зазначити, що можливий витік не пов'язаний з масштабним збоєм в роботі Facebook 4 жовтня.