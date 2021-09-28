Його заплановано вже через два тижні.

Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса повідомила, що наступний туристичний політ у космос заплановано на 12 жовтня.

Як повідомила пресслужба компанії, ракета стартуватиме з пускового майданчика у Західному Техасі о 15:30 за Києвом.

На борту корабля New Shepard, зокрема, перебуватимуть, колишній інженер NASA та співзасновник Planet Labs Кріс Бошуейзен та заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata Ген де Вріс.

Фото: blueorigin.com Кріс Бошуйзен (зліва) та Глен де Вріс (праворуч)

Двох інших астронавтів компанія обіцяє оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, Джефф Безос здійснив успішний політ у космос 20 липня. На кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin, перебували також 82-річна Воллі Фанк, брат бізнесмена Марк і 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен. Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд.