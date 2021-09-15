Вперше за 60 років космічних польотів людини на борту орбітальної ракети не буде жодного професійного астронавта.

Американська компанія Ілона Маска SpaceX у ніч на четвер, 16 вересня, готується здійснити запуск першої цивільної космічної місії під назвою Inspiration4.

Трансляція події доступна на сторінці SpaceX у YouTube.

Вперше за 60 років космічних польотів людини на борту орбітальної ракети не буде жодного професійного астронавта.

На орбіту Землі вирушать четверо людей: ініціатор місії, мільярдер, засновник Shift4 Payments Джаред Іссакман, бортовий лікар (медик) Хейлі Арсено, пілот місії (підприємець, педагог) Сіан Проктор та інженер (ветеран ВПС) Кріс Семброскі.

Він і його супутники проведуть на орбіті Землі три доби на надзвичайно великій висоті у 357 миль (575 кілометрів) - це на 100 миль (160 кілометрів) вище, ніж Міжнародна космічна станція.

Їх повністю автоматична капсула вже була на орбіті: вона використовувалася для другого польоту астронавтів NASA на Міжнародну космічну станцію. Єдина істотна зміна в капсулі - це велике куполоподібне вікно вгорі замість звичайних стикувальних механізмів космічної станції.

Цивільні астронавти готувалися до польоту з березня 2021 року.

Запуск трьохденної місії має відбутися з майданчика Космічного центру НАСА імені Джона Кеннеді у Флориді. Місія вирушить у космос на кораблі Dragon, розробленому SpaceX, а на орбіту його виведе ракета-носій Falcon 9.

Нагадаємо, 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон разом з командою із п'яти осіб полетів у космос на ракетоплані Unity. Корабель піднявся на висоту приблизно 86 кілометрів, після чого успішно повернувся на Землю.