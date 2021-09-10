Рада вирішила розслідувати космічні провали України

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю, 10 вересня, створила тимчасову слідчу комісію для перевірки реалізації космічних проєктів "Либідь" та "Циклон-4".

Відповідну постанову №5477 підтримав 281 депутат Верховної Ради.

"Протягом останніх двадцяти років Україна витратила на державні (національні) проекти у космічній галузі близько 2 млрд доларів США, проте, на сьогодні жоден із цих пріоритетних проектів так і не був завершений. Україна не має жодного супутника на орбіті, з 33 підприємств, які були у підпорядкуванні Державному космічному агентству, діючих залишилось 9", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Комісія на чолі з депутатом Сергієм Тарутою має перевірити роль посадових осіб Державного (Національного) космічного агентства у занепаді космічної галузі, визначити причини зниження фінансово-економічних показників космічних підприємств, розслідувати факти доведення їх до банкрутств тощо.

Нагадаємо, що перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник "Либідь" повинні були запустити ще у 2011-2012 роках, але цього так і не сталося. Програма обійшлася Україні майже в $300 млн, залучених як кредитні кошти і виданих канадським Держагентством під гарантії уряду України. Зараз супутник знаходиться в РФ, за його зберігання Україна сплачує 1 млн гривень щомісяця

Українсько-бразильський проєкт "Циклон-4" також закінчився провалом. Угода, яка передбачала запуск українських ракет з космодрому в Бразилії, була денонсована у 2016 році. За тодішньою оцінкою КБ "Південне", збитки, завдані Україні внаслідок одностороннього припинення дії договору Бразилією, можуть сягнути $805 млн доларів.