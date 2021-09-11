Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень

Ним став український науковець, експерт з теми Близького Сходу Олександр Богомолов.

Президент України Володимир Зеленський призначив директором Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Богомолова.

Відповідний указ №461/2021 від10 вересня був оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдетсья у документі.

На цій посаді Богомолов замінить Олександра Литвиненка, який у липні очолив Службу зовнішньої розвідки України.

Олександр Богомолов - український науковець, директор Інституту сходознавства ім. Агатангела Кримського НАНУ, експерт з теми Близького Сходу.