Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, – Данілов
Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, – Данілов
Помер актор Арт Метрано - Маузер з "Поліцейської академії"
Помер актор Арт Метрано - Маузер з "Поліцейської академії"
Коронавірус більше не загроза… в Данії. А що в Україні?
Коронавірус більше не загроза… в Данії. А що в Україні?
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
Аваков: після відставки живу, працюю і буду працювати в Україні
Аваков: після відставки живу, працюю і буду працювати в Україні
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Гройсман: "Спроба перенести вибори буде узурпацією влади"
Гройсман: "Спроба перенести вибори буде узурпацією влади"
ЄС подарував поліції України майже 60 автомобілів і техніку на €3,4 млн
ЄС подарував поліції України майже 60 автомобілів і техніку на €3,4 млн
ГоловнаПолітика

Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень

Ним став український науковець, експерт з теми Близького Сходу Олександр Богомолов.

Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
Олександр Богомолов
Фото: НАН України

Президент України Володимир Зеленський призначив директором Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Богомолова.

Відповідний указ №461/2021 від10 вересня був оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдетсья у документі.

На цій посаді Богомолов замінить Олександра Литвиненка, який у липні очолив Службу зовнішньої розвідки України.

Олександр Богомолов - український науковець, директор Інституту сходознавства ім. Агатангела Кримського НАНУ, експерт з теми Близького Сходу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також