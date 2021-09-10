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Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

Спікер парламенту посилається на позицію омбудсмана Денісової.

Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії
Фото: facebook/Слуга Народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що законопроект №5599 "про олігархів" вже спрямований на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на пропозиції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді України, хотів би звернутися до вас з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроекту", - йдеться в листі Разумкова до голови комісії Джанні Букіккіо.

Голова українського парламенту посилається на позицію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"До мене надійшов лист від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому надано застереження щодо можливого порушення прав людини в результаті ухвалення цього законопроекту як закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроект для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроекту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту", - наголосив спікер.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Денісова звернулася до Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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