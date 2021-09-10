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Рада заборонила сексизм у комерційній рекламі

У рекламі заборонять показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка та жінки, а також тіло людини як сексуальний об'єкт.

Рада заборонила сексизм у комерційній рекламі
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який забороняє сексизм та запроваджує відповідальність за дискримінацію за ознакою статі в рекламі.

Законопроєкт №3427 підтримали 307 нардепів.

"Законом удосконалено правове регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема - Стратегією ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН", - зазначається в документі.

Внесеними змінами до чинного закону "Про рекламу" дано визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі", а також посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу і посилено захист прав споживачів реклами.

У рекламі заборонять показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі, тіло людини лише як сексуальний об'єкт. Також заборонять рекламу з натяками (словами, звуками, зображеннями) на секс, якщо він не стосується рекламованого продукту.

У разі використання дискримінації рекламодавець має сплатити штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (60 тисяч грн). У законопроєкті до першого читання також передбачалося покарання за повторне порушення закону, однак у документі до 2-го читання цей пункт прибрали.

Якщо вартість реклами не вдається встановити, то рекламодавця можуть оштрафувати до 1 700 грн. Публічне спростування дискримінаційної реклами може відбуватися добровільно або за рішенням суду.

Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.

Нагадаємо, 5 травня минулого року в Раді зареєстрували законопроєкт проти дискримінації за ознакою статі в рекламі. Над його створенням працювали маркетологи, судді, депутати та експерти зі сфери реклами.

Детальніше про те, чому і як в Україні розвивається різне дискримінаційне та упереджене ставлення, читайте в матеріалі LB.ua "Обмежені. Чому в Україні поширені стереотипи та дискримінація".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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