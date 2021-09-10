Кучма: "Вибори на Донбасі наразі – абсолютно нонсенс"

Другий президент Україні та колишній очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає питання проведення виборів на Донбасі нонсенсом.

У ході форуму YES Кучма прокоментував журналістам "Мінські домовленності".

"Переконаний, що в той час Порошенко прийняв єдине правильне рішення, бо в нього виходу не було, бо в Україні йшла повномасштабна війна. На жаль, я не був присутній, але я трохи знаю, що ні Меркель, ні Оланд, а, тим більше, Путін, не підтримали нічого іншого, що вони намалювали в тому проєкті", – зазначив він.

Кучма підкреслив, що головним питанням для тимчасово окупованих територій лишається безпека.

"Якщо Росія сьогодні не виконує цей головний пункт, то говорити про останнє, про кордони чи робити якісь вибори на цій території – це нонсенс", – зазначив він.

Нагадаємо, що віцепрем'єр Олексій Резніков вважає, що мешканці Донбасу зможуть голосувати на різного рівня виборах після деокупації захоплених Росією територій. Однак перші волевиявлення пройдуть через два-шість років з моменту звільнення земель.

У червні в "Слузі народу" заявили, що депутати розробляють законопроєкт про визначення критеріїв, за якими Рада національної безпеки і оборони за запитом військово-цивільних адміністрацій зможе ухвалити рішення про безпеку проведення місцевих виборів у громадах Донецької та Луганської областей.