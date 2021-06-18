​У Раді розробляють законопроєкт про критерії безпеки проведення виборів на Донбасі

Депутати розробляють законопроект про визначення критеріїв, за якими Рада національної безпеки і оборони за запитом військово-цивільних адміністрацій зможе ухвалити рішення про безпеку проведення місцевих виборів у громадах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до закону, це (проведення виборів, - ред.) регулюють Військово-цивільні адміністрації разом із Центральною виборчою комісією. Тобто якщо ВЦА не бачить умов безпеки, то ЦВК не оголошує там виборів. Відповідно, тут питання до ВЦА і ЦВК - як вони це відпрацюють цього разу. Ми зі свого боку під час обговорення змін до Виборчого кодексу запропонували нову модель усіх цих процесів, пов'язаних з виборами, та посилили конкретність. Скоро ми вноситимемо законопроект: є ідея визначити конкретні критерії, за якими РНБО вирішуватиме, можливо чи ні (провести вибори в громадах на Донбасі, - ред.), тобто ВЦА звертатиметься до РНБО, і РНБО як один із ключових органів в Україні все це визначатиме. Поки що цей законопроект іще дискутується, тому він, можливо, через кілька тижнів з'явиться", - розповів Корнієнко.

На запитання, чи буде цей законопроєкт зареєстрований до кінця поточної сесії, він відповів, що підготовка документа триватиме ще певний час, оскільки "це не пов'язано з проміжними виборами, що відбудуться восени, і не вплине на їх оголошення, тому що це вони мають бути оголошені до кінця серпня".

Нагадаємо, посли країн "Великої сімки" G7 в Україні за підсумками зустрічі з представниками ЦВК, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та Громадянської мережі "ОПОРА" 16 червня закликали провести місцеві вибори у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей, де не змогли провести вибори в жовтні одночасно з усією країною.

У січні 2021 ЦВК визнала неможливим проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року у 18 прифронтових місцевостях Донецької і Луганської областей.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua розповів, що мешканці Донбасу зможуть голосувати на різного рівня виборах через два-шість років після деокупації.