Служба безпеки України виявила в поліції Луганської області сержанта, який у 2014 році знаходився в лавах терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Чоловік був членом незаконного збройного формування, яке очолював польовий командир "народної міліції ЛНР" Павло Дрьомов.

Затриманий чергував на бойових постах терористичних угруповань в Сєвєродонецьку і обліковувався в розвідувальному підрозділі бойовиків під керівництвом росіянина з позивним "Спец".

Підлеглі цього "Спеца", за даними СБУ, були причетні до викрадень та катувань людей, а також воювали проти Збройних сил України під Рубіжним та у Новоайдарському районі.

Військова кар'єра затриманого поліцейського у складі "ЛНР" не була тривалою. Після того як українська армія звільнила Сєвєродонецьк (це сталося в кінці липня 2014 року), він виїхав в Росію, потім Крим, а зрештою повернувся на вільну територію України.

У 2016 році він вступив у поліцію, де й проходив службу до теперішнього часу.

Фото: ssu.gov.ua

Його викрили лише через п'ять років спільними зусиллями СБУ та внутрішньої безпеки Національної поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).