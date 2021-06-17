Служба безпеки України виявила в поліції Луганської області сержанта, який у 2014 році знаходився в лавах терористичної організації "ЛНР".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Чоловік був членом незаконного збройного формування, яке очолював польовий командир "народної міліції ЛНР" Павло Дрьомов.
Затриманий чергував на бойових постах терористичних угруповань в Сєвєродонецьку і обліковувався в розвідувальному підрозділі бойовиків під керівництвом росіянина з позивним "Спец".
Підлеглі цього "Спеца", за даними СБУ, були причетні до викрадень та катувань людей, а також воювали проти Збройних сил України під Рубіжним та у Новоайдарському районі.
Військова кар'єра затриманого поліцейського у складі "ЛНР" не була тривалою. Після того як українська армія звільнила Сєвєродонецьк (це сталося в кінці липня 2014 року), він виїхав в Росію, потім Крим, а зрештою повернувся на вільну територію України.
У 2016 році він вступив у поліцію, де й проходив службу до теперішнього часу.
Його викрили лише через п'ять років спільними зусиллями СБУ та внутрішньої безпеки Національної поліції.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).