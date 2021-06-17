Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
ГоловнаСуспільствоЖиття

В рамках "Великого будівництва" відремонтували дорогу до Шацьких озер

Роботи з відновлення автошляху будуть продовжуватись і надалі.

В рамках "Великого будівництва" відремонтували дорогу до Шацьких озер
Фото: facebook.com/YurijPoguliajko

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" капітально відремонтовано 26 кілометрів дороги, яка веде до найвідомішого туристичного місця Волині - Шацьких озер.

Про це повідомив у фейсбуці голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Ремонт проведено на трасі Т-03-02 Піща - Щацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин (М-06).

"Роботи з відновлення автошляху до Шацьких озер будуть продовжуватись і надалі", - зазначив Погуляйко.

За його словами, загалом цього року відремонтують 45,5 км цієї дороги на відрізку від Піщі до Любомля у Ковельскому районі.

Фото: facebook.com/YurijPoguliajko

Фото: facebook.com/YurijPoguliajko

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року у рамках президентської програми розвитку інфраструктури планується збудувати або оновити 6500 км доріг по всій в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також