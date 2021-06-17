За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" капітально відремонтовано 26 кілометрів дороги, яка веде до найвідомішого туристичного місця Волині - Шацьких озер.
Про це повідомив у фейсбуці голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Ремонт проведено на трасі Т-03-02 Піща - Щацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин (М-06).
"Роботи з відновлення автошляху до Шацьких озер будуть продовжуватись і надалі", - зазначив Погуляйко.
За його словами, загалом цього року відремонтують 45,5 км цієї дороги на відрізку від Піщі до Любомля у Ковельскому районі.
Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року у рамках президентської програми розвитку інфраструктури планується збудувати або оновити 6500 км доріг по всій в Україні.