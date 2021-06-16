Гірськолижні тури: куди відправитись, щоб шикарно провести відпустку

Гірськолижний відпочинок — це не тільки катання на лижах, коли можна на швидкості розсікати пухнастий сніг і насолоджуватися неймовірними краєвидами. Це ще і великі можливості для веселого відпочинку, гучних вечірок, а також посиденьок з глінтвейном біля каміна. У затишній компанії, зрозуміло. Гірськолижні тури є відмінним варіантом для відпочинку, але куди саме поїхати, щоб не розчаруватися в подорожі?

Слід зауважити, що питання тут, скоріше, в розвагах і типу майбутнього відпочинку. У деяких місцях тусовки можуть бути навіть більш важливою подією, ніж катання, тому трасам приділяється не так багато уваги. На інших курортах ситуація протилежна: безліч локацій для катання і обмежена кількість варіантів додаткового дозвілля.

Країни Скандинавії — відмінний варіант для катання на гірських лижах

У Фінляндії, Норвегії та Швеції гірськолижні курорти дуже популярні, тут можна також покататися на санях або снігоходах. Хочете чогось цікавіше? Сідайте в собачі або оленячі упряжки і здивуєтеся витривалості цих тварин, яким не страшний навіть глибокий сніг.

Плануючи відпочинок на гірськолижному курорті, зверніть увагу на Норвегію. У цій країні можна як мінімум відправитися:

На Трюсиль, який є найбільшим гірськолижним курортом, що ідеально підходять для сімейного відпочинку.

На Хемседал, де є досить велика дитяча зона і декілька сноупарків. Для катання поза трасами тут також достатньо варіантів, причому біля підніжжя, після спуску, ви зможете взяти участь в заході apres-ski.

На Хафьель — курорт, де ви знайдете 19 підйомників і 50 кілометрів трас на будь-який смак.

Куди ще можна відправитися, щоб покататися на гірських лижах

Популярністю серед любителів гірськолижного відпочинку користуються курорти:

· Австрії — Зельден, Майрхофен;

· Італії — Доломітові Альпи;

· Франції — Парадіскі, Шамоні, Межев;

· Швейцарії — Церматт, Давос.

Кожен гірськолижний курорт має свої особливості, тому під час планування подорожі рекомендується звернути увагу на наступні критерії:

· наявність трас певної складності, наприклад, для новачків або професіоналів;

· чи є можливості для фрірайду, наскільки вони відповідають вашим побажанням;

· скільки підйомників є на курорті і до якого виду вони належать — бугельні, крісельні.

Це лише мінімальний перелік того, що потрібно врахувати перед поїздкою. Якщо вам складно займатися цим самостійно, можна звернутися до професіоналів, наприклад, Avialiga. Причому фахівці зможуть не тільки підібрати для вас тур, а й детально проконсультувати по будь-яких питаннях.