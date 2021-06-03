"Укрзалізниця" відновлює ще два потяги до моря

Вони курсуватимуть з Дніпра і Кривого Рога до курортного Бердянська.

"Укрзалізниця" з 10 червня відновлює курсування ще двох "морських" потягів.

Як повідомляє пресслужба компанії, потяги №472/471 Дніпро - Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ "дадуть можливість оминути автозатори та комфортно дістатися курорту".

Ці потяги вирушатимуть по парних числах, зворотно - по непарних.

Відправлення з Дніпра буде о 22:50, прибуття до Бердянська о 8:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття до Бердянська - о 8:23.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про запуск із червня двох потягів до курортного Генічеська на Херсонщині. Вони курсуватимуть з Кривого Рога, Дніпра та Івано-Франківська.