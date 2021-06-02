Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у привласненні 750 тисяч гривень

Посадовець підрозділу Південно-Західної залізниці склав документи про виконання будівельних робіт, які не були виконані.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру службовцю відокремленого підрозділу АТ "Укрзалізниця" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів, виділених на ремонт зони очікування станції "Київ-Пасажирський".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець одного з підрозділів Південно-Західної залізниці склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі з товариством з ознаками фіктивності. Ці документи стали підставою для перерахування 750 тис. гривень на рахунок фіктивного товариства.

Окрім того, фігурант знав, що ремонт у зонах очікування для пасажирів ця фірма не буде виконуватиме.

Наразі йому повідомили про підозру службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомила про підозру керівникам фіктивних фірм, на рахунок яких надійшли 4,5 мільйона гривень держаних коштів, перерахованих з одного із підрозділів Південно-Західної залізниці. Правоохоронці викрили розтрату коштів у лютому 2021 року.