Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
ГоловнаСуспільствоЖиття

Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у привласненні 750 тисяч гривень

Посадовець підрозділу Південно-Західної залізниці склав документи про виконання будівельних робіт, які не були виконані.

Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у привласненні 750 тисяч гривень
Фото: Александр Рудоманов

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру службовцю відокремленого підрозділу АТ "Укрзалізниця" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів, виділених на ремонт  зони очікування станції "Київ-Пасажирський".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець одного з підрозділів Південно-Західної залізниці склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі з товариством з ознаками фіктивності. Ці документи  стали підставою для перерахування 750 тис. гривень  на рахунок фіктивного товариства.

Окрім того, фігурант знав, що  ремонт у зонах очікування для пасажирів ця фірма не буде виконуватиме.

Наразі йому повідомили про підозру  службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.  За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомила про підозру керівникам фіктивних фірм,  на рахунок яких надійшли 4,5 мільйона гривень держаних коштів, перерахованих з одного із підрозділів Південно-Західної залізниці. Правоохоронці викрили розтрату коштів у лютому 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також