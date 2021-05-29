Нацполіція повідомила про підозру керівникам фіктивних фірм, яким перерахували 4,5 млн грн “Укрзалізниці”

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру керівникам фіктивних фірм, на рахунок яких надійшли 4,5 мільйона гривень держаних коштів, перерахованих з одного із підрозділів Південно-Західної залізниці.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Нацполіції України.

Їх підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Керівники підприємств, аби приховати незаконну діяльності, внесли в реєстраційну документацію недостовірні відомості про господарську діяльність. “Посадова особа одного із підрозділів Південно-Західної залізниці АТ “Укрзалізниця”, перерахувала 4,5 мільйона гривень цим підприємствам з ознаками фіктивності. Кошти виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі”, – йдеться у повідомленні.

Фігурантам може загрожувати обмеження волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, правоохоронці викрили розтрату коштів у лютому 2021 року.