Окупанти сім разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено військового

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку цієї доби, 28 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя - із протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар'їнки ворог використав станкові протитанкові гранатомети. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за час "перемир’я" на Донбасі загинули 38 українських бійців, 115 отримали поранення.