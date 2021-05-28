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Міністр Чернишов перевірив хід реконструкції Одеського академічного музично-драматичного театру ім.В.Василька

Цей театр є пам'яткою культурної спадщини. 

Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон
Олексій Чернишов
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час візиту на Одещину перевірив хід реконструкції Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василька. Відновлення об'єкту відбувається у межах "Великого будівництва", повідомили на сторінці Мінрегіону в Facebook.

"Одеський український театр — це один з культурних “магнітів” півдня нашої країни. Історично-важливою є і будівля, у якій розміщується театр, адже це — пам'ятка культурної спадщини України, що була побудована на початку XX століття. Дуже важливо, аби реконструкція театру була завершена до святкування 30-річчя Незалежності України, як це і заплановано. Культурні об'єкти — важливий напрям програми Президента «Велике будівництво» у 2021 році", — підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

На об’єкті передбачені реставрація і відновлення архітектурного і ліпного декору; ремонтно-реставраційні штукатурні роботи на фасадах; реставрація цоколя; фінішна шпаклівка і фарбування поверхонь; заміна віконних заповнень та зовнішніх вхідних дверей.

Фото: Мінрегіон

Також Олексій Чернишов відвідав ще один знаковий об’єкт - Одеську обласну школу вищої спортивної майстерності "Олімпієць", яку відновлюють у межах "Великого будівництва".

"У цьому місці завжди виховували чемпіонів України та світу, але, на жаль, десятки років спортивну базу капітально не ремонтували і вона перебувала у жахливому стані. Нарешті об'єкт ремонтують. На «Олімпійці» мають бути створені сучасні умови для підготовки спортсменів, зокрема, й для національних збірних команд України", — наголосив міністр. 

Проєктом передбачається створення багатофункціонального спортивного комплексу. Заплановано виконати заміну покрівлі, вікон; ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж тощо. Окрім того, передбачені норми безбар’єрності, аби заклад був доступним для інвалідів та інших маломобільних груп населення.

Драматичний театр ім. Василька було зведено на початку минулого століття. У 1903 році в будівлі відкрили приватний театр для російської драматичної трупи на кошти антрепренера Одеського міського театру Олександра Іліодоровича Сибірякова.

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