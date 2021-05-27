​Колишній російський політтехнолог Медведчука та Януковича відкриває артпростір в Одесі

Він буде розташований у колишньому заводі шампанських вин на Французькому бульварі.

Колишній російський політтехнолог Марат Гельман, який працював в Україні на початку 2000 років і брав участь у президентській кампанії Віктора Януковича, відкриває артпростір в Одесі.

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

Артпростір буде розташований у колишньому заводі шампанських вин на Французькому бульварі. Це спільний проєкт Гельмана та громадської організації "Інститут розвитку Одеси". Презентувати проєкт детально обіцяють уже до літа, а запрацює він у серпні 2021 року.

У лютому 2021 року на зустрічі в Одесі Гельман оголосив, що запропонує місту "нову стратегію просування через мистецтво". Видання Muse писало, що в рамках проєкту "Одеський будинок художника" планують в одній будівлі розмістити 50 артмайстерень, і проводити там сотні артподій на рік.

"Проєкт вже активно розвивають, а його ідеологом і промоутером став Марат Гельман, галерист, колекціонер і артменеджер, дуже відомий в світі сучасного мистецтва насамперед завдяки успішним артпроєктаму Пермі та Чорногорії", - йшлося в публікації. Про політтехнологічне минуле Гельмана одеські медіа не згадували.

Гельман займався політтехнологіями з 1995 року. Він заснував у Росії фонд "Ефективна політика". 2001 року почав працювати в тіньовій політтехнологічній команді Віктора Медведчука, що готувала до виборів його Соціал-демократичну партію України (об’єднану). Приписував собі авторство цензурної технології темників, що тримала під контролем Адміністрації президента Кучми провідні українські медіа. Гельман називав темники ефективним інструментом редакційної політики.

У 2002 році Гельман став заступником генерального директора "Общественного российского телевидения". Залишивши цю посаду на початку 2004 року, долучився до політтехнологічної команди, яка готувала до виборів прем’єр-міністра Віктора Януковича. Російська команда політтехнологів розробила низку маніпулятивних виборчих технологій, зокрема "поділ України на сорти" та тактику звинувачення кандидата Віктора Ющенка в роботі на Америку.

"Інститут розвитку Одеси" у спільному проєкті з Гельманом представляє депутат Одеської міської ради від партії "Слуга народу" Вадим Мороховський, голова правління банку "Восток".