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СБУ вночі проведе антитерористичні навчання у київському метро

Гостей і мешканців столиці закликають зберігати спокій.

СБУ вночі проведе антитерористичні навчання у київському метро
Фото: Ірена Скуратовская

В ніч з 27 на 28 травня координаційна група Антитерористичного центру Служби безпеки України у місті Києві та Київській області  проведе  планові антитерористичні навчання у столичному метрополітені.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах КП «Київський метрополітен» за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Зазначається, що всі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

"Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» СБУ"Ю - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ провела антитерористичні навчання зі звільнення "заручників" на Одещині.

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