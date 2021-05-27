Президент Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази. Сьогодні вранці літак зі 109 евакуйованими українцями, 13 громадянами Молдови і чотирма – Болгарії приземлився у Києві.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні. Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт із синьо-жовтим прапором – це запорука того, що держава не покине свого громадянина сам на сам із бідою", - наголосили у Зеленського.

Зазначається, що для організації евакуації вітчизняне МЗС та дипломати провели низку переговорів.

Як наголосив президент, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, в якій ситуації вони б не опинилися.

Нагадаємо, вчора, 26 травня, Україна успішно евакуювала з Сектора Газа 109 своїх громадян, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії.

19 травня Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян з Сектора Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу.