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Уряд схвалив постанову Мінрегіону про моніторинг безбар'єрності об'єктів і послуг для маломобільних груп

Мінрегіон визначатиме до 1 червня типи об’єктів, що підлягають оцінці, та розміщуватиме цю інформацію на офіційному вебсайті міністерства.

Уряд схвалив постанову Мінрегіону про моніторинг безбар'єрності об'єктів і послуг для маломобільних груп
Фото: kmu.gov.ua

Уряд на засіданні 26 травня схвалив розроблену Міністерством розвитку громад і територій постанову, яка затверджує Порядок проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Про схвалення повідомили на сторінці Мінрегіону в Facebook.

"Об’єктивний моніторинг реального стану речей – це один з важливих елементів усунення фізичних бар’єрів у нашій державі. Затверджений урядом Порядок допоможе вчасно виявляти недоліки у процесі розбудови безперешкодного середовища, оцінювати ступінь безбар’єрності тих чи інших об’єктів. Це надважливо, адже йдеться про створення безбар’єрного простору в наших регіонах для кожного, зокрема, й для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дитячими візочками", – наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Згідно з постановою, моніторинг ступеня безбар’єрності проводитиметься щорічно. Мінрегіон визначатиме до 1 червня типи об’єктів, що підлягають оцінці, та розміщуватиме цю інформацію на офіційному вебсайті міністерства.

Проводитимуть обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, управителі об’єктів. До участі в оцінці ступеня безбар’єрності можуть залучатися представники громадськості.

За результатами моніторингу Мінрегіон формуватиме рейтинг обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

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