Рятувальники зібрали небезпечну речовину та передали її на утилізацію.

На головному залізничному вокзалі Львова 25 травня знайшли понад 600 грамів ртуті. Рятувальники зібрали небезпечну речовину та передали її на утилізацію, інформує обласне управління ДСНС.

Повідомляється, що розлиту ртуть виявили на першому пероні ВП "Вокзал станції Львів" поблизу смітника.

"До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом в кількості 610 г, проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2019 понад кілограм розлитої ртуті виявили на одній з центральних вулиць Львова.