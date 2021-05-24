"Укрзалізниця" анонсувала запуск "Прикарпатського експреса", який з’єднає Івано-Франківськ, Львів і Луцьк

"Укрзалізниця" запускає тривагонний дизельний потяг № 807/808 "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. З Івано-Франківська він курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк, інформує пресслужба компанії.

"Цей потяг з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення", - зазначають в "Укрзалізниці".

Потяг № 807/808 відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 - до Ківерців).

У зворотному напрямку "Прикарпатський експрес" вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцька), прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів - Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш.

З 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

"Обслуговуватиме маршрут український дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Це зручний сучасний потяг, обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю. Раніше, у 2019 році, він курсував у столиці за маршрутом Kyiv Boryspil Express", - зазначили в компанії.

Раніше в травні "Укрзалізниця" оголосила про запуск поїзда з Лисичанська в Одесу.