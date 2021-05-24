Міністр агрополітики анонсував санкції РНБО проти "земельних махінаторів"

Через мораторій у держави вкрали територію площею в два Крима.

За час дії мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення у держави вкрали території площею у два Крима. Людям, які причетні до цього, будуть загрожувати санкції.

Про це на форумі "Україна 30. Земля" у понеділок, 24 травня сказали президент Володимир Зеленський та міністр аграрної політики Роман Лещенко.

"У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За час мораторію деякі бізнесмени і політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим", - сказав президент під час свого виступу.

Він пообіцяв, що держава зробить все, щоб повернути цю землю.

Міністр аграрної політики Лещенко, який виступав після президента, підкреслив, що крадіжка землі не має строків давності.

"Хочу сказати про повернення землі, набутої в незаконний спосіб. У людей, які накопичували землю енну кількість разів, є правовий спосіб добровільної відмови від цих земельних ділянок, але в той же час ми відпрацьовуємо тих службових осіб і тих громадян, які зловживали цим правом. Вони будуть нести юридичну відповідальність, тому що строків давності по таким правопорушенням немає. Суспільство має знати таких людей в обличчя", - сказав він.

За його словами, найбільш злісним земельним махінаторам будуть загрожувати санкції Ради національної безпеки і оборони.

"По земельним махінаторам, по людям, які зловживали і акумулювали величезні масиви землі - ми дамо відповідні матеріали, щоб до таких людей було застосовано санкції і щоб зупинити процеси несправедливого вилучення земель", - сказав Лещенко.

Нагадаємо, що у березні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про ринок землі. Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.