Завтра у Києві стартує Всеукраїнський форум “Україна 30. Земля”

Під час заходу презентують геопортали.

24-26 травня у Києві відбудеться Всеукраїнський форум “Україна 30. Земля”.

Як повідомила пресслужба Офіса президента України, участь у ньому, зокрема, візьме Володимир Зеленський, а також до роботи форуму долучаться члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.

Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад – геопортали.

“Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw. А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30”, – йдеться у повідомленні.