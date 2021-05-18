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В Офісі президента назвали винних в підвищенні цін на пальне

Серед головних чинників - нелегальний ринок нафтопродуктів всередині країни.

В Офісі президента назвали винних в підвищенні цін на пальне
Фото: president.gov.ua

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко провела зустріч з представниками основних операторів ринку нафтопродуктів України.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

"Під час розмови в Офісі президента учасники зустрічі зазначили, що зростання цін на заправках зумовлене як подорожчанням сировини на світових ринках, так і нелегальним ринком нафтопродуктів всередині країни, а також системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками. Це призводить до того, що компанії, які працюють на ринку прозоро, програють конкуренцію за споживача менш доброчесним постачальникам пального", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 14 травня ухвалив постанову, якою вводиться державне регулювання цін на нафтопродукти. Документ передбачає, що на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

У зв’язку з цим рішенням деякі мережі АЗС оголосили про припинення продажу деяких видів нафтопродуктів через збитковість.

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