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Visa і Mastercard готові поетапно зменшити ставку інтерчейндж до 0,9%

Платіжні системи підписали меморандум з НБУ.

Visa і Mastercard готові поетапно зменшити ставку інтерчейндж до 0,9%
Фото: Depositphoto/Wavebreakmedia

Міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard заявили про готовність поетапно зменшити ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж) до 0,9%.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку, який у вівторок, 18 травня, підписав з Visa та Mastercard меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні.

Меморандум відкритий для приєднання іншими учасниками ринку.

Відповідно до цього документу Visa та Mastercard звертаються до Антимонопольного комітету із заявою щодо надання дозволу на узгоджене зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж:

  • з 01.07.2021 – не більше 1,20%;
  • з 01.07.2022 – не більше 1,00%;
  • з 01.07.2023 – не більше 0,90%.

Нацбанк назвав таке зменшення ставок компромісним і підкреслив, що регулювання платіжного ринку має відбуватися виключно ринковими підходами.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні активізувалася дискусія щодо законодавчого регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг. Це питання навіть виносилося на засідання Національної ради реформ.

АМКУ раніше заявляв, що виступає проти державного регулювання ставки інтерчейндж.

Послуга еквайрингу дозволяє споживачам здійснювати безготівкові розрахунки за товари. При оплаті покупцем вартості товару з використанням електронних платіжних засобів, торговець надає йому таку можливість шляхом здійснення оплати через платіжні термінали, підключені до платіжної системи.

З цією метою торговці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра. Умовами договору між банком-еквайром і торговцем передбачено сплату останнім послуги еквайрингу.

У свою чергу, банки-еквайри оплачують банкам-емітентам (випускають платіжні картки) міжбанківську комісію – інтерчейндж, розмір якої встановлюється міжнародними платіжними системами (для всіх банків однаковий, але різний для типу картки, виду діяльності торговця тощо). Всю суму такої комісії отримує банк-емітент.

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