Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается

Нового главу НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко не устраивают условия, выдвинутые членами набсовета компании для продолжения работы. Прежде всего, условие о продлении полномочий действующего правления. Новый глава НАК хочет, чтоб правление было заменено Кабмином до назначения набсовета. Затем, НАК возможно выкупит правительственные ОВГЗ за резервные 57 млрд грн.

Фото: oilreview.kiev.ua

Проблемы, которые возникли в НАК «Нафтогаз Украины» после смены главы компании никак не решатся. Переназначение членов набсовета НАК Кабмином 17 мая, как было согласовано членами Набсовета НАК на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Офиса президента Андреем Ермаком 12 мая, так и не состоялось.

По итогам этой встречи была разработана дорожная карта выхода из ситуации, сложившейся после увольнения набсовета и смены главы НАК. Независимые члены набсовета заявили, что не смогут работать с Витренко.

Конфликт стал предметом внимания со стороны G-7 международных партнеров. МВФ, ЕБРР и Всемирный банк в своем письме призвали правительство, как можно быстрее решить проблему.

Согласно дорожной карте, с содержанием которой удалось ознакомиться LB.ua, набсовет согласен работать дальше при определенных условиях уже с 17 мая.

Основным условием является то, что 5 членов набсовета продолжат работу в течение года, полномочия шестого члена – Роберта Бенша – будут прекращены. Будет назначен еще один независимый член вместо Амоса Хохштайна, который в конце 2020 года вышел из состава набсовета. Условия новых контрактов с членами набсовета должны быть такими же, как и прежде.

Акционер не будет менять стратегию компании без утверждения набсоветом, не будет вносить изменений с устав, политику собственности компании в положения о набсовете и правлении.

Правление НАК не должно меняться минимум до конца 2021 года, причем это должно быть подтверждено публично. Сейчас в правление НАК входят: Сергей Перелома – первый заместитель главы НАК, Ярослав Теклюк – директор по юридическим вопросам, Петер Стефанус ван Дрил – финансовый директор, Отто Ватерландер – директор по трансформации «Группы Нафтогаз», остается работать.

Учитывая, что Витренко назначен главой НАК на один год, набсовет и новый глава компании должны будут отбираться номинационным комитетом в сотрудничестве с представителями международных финановых организаций.

Набсовет после завершения правлением пересмотра стратегии операционной модели подаст кандидатов на должность главы компании, чтоб после рассмотрения кандидатур нового главу НАК могли утвердить до мая 2022 года.

Фото: oligarh.media

Юрия Витренко не устраивают условия набсовета, поскольку он считает, что не сможет работать и выполнять взятые на себя обязательства с действующим правлением, сообщил источник LB.ua, знакомый с ситуацией. В департаменте коммуникаций НАК сообщили, что по вопросу налаживания работы с набсоветом компании «диалог продолжается».

Подтверждения, что условия, выдвинутые набсоветом, полностью устраивают ОП пока нет. LB.ua не удалось получить комментарий от пресс-службы Ермака.

Однако по неофициальной информации, Витренко пытается добиться, чтоб перед назначением набсовета Кабмин сменил состав правления буквально в ближайшие дни. При отсутствии набсовета, полномочия которого прекратились 14 мая, сменить правление может Кабмин как акционер без решения наблюдательного органа.

После смены правления, по информации LB.ua, стоит ожидать, что НАК на имеющиеся резервные средства в размере 57 млрд грн, выкупит ОВГЗ, чем пополнил госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период.

P.S. По последней информации, премьер-министр Деним Шмыгаль предложил некоторые корректировки к дорожной карте. В частности, дать возможность провести назначение в правление для усиления направления по добыче газа. 19 мая члены набсовета приглашены для участия в заседании Кабмина, где планируют рассмотреть вопрос по НАК "Нафтогаз Украины". Ожидается, что будет принято решение о заключении новых контрактов с пятью членами набсовета НАК на 1 год.