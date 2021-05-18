​Мінсоц відкинув звинувачення у спробі зменшити кількість отримувачів субсидій

Міністерство соціальної політики відкинуло звинувачення у спробі зменшити кількість отримувачів субсидій.

Про це на брифінгу в вівторок, 18 травня, сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, пояснюючи новий порядок оформлення субсидій, запроваджений з 1 травня.

"Житлову субсидію в минулий опалювальний період отримували трохи більше 3 млн домогосподарств. Ця цифра протягом 2018, 2019 і 2020 років була плюс-мінус стабільна. Це орієнтовна чисельність, на яку ми очікуємо і в подальшому. Якщо говорити про кількість зловживань, це близько 2-3%. Це потенційно та кількість домогосподарств, яка декларує недостовірну інформацію або відповідатиме критеріям, які зараз уточнені. Тому говорити про масові умови, які людям не дадуть оформлювати субсидії, взагалі недоречно і не можна", - сказав він.

Заступник міністра пообіцяв, що субсидії відмінять тільки недобросовісним отримувачам.

"Кричущий випадок: людина оформила субсидію, а за два тижні пішла і купила майже на мільйон гривень валюти. Є випадки купівлі дорогоцінних металів, тобто людина пішла і злиток золота купила, при цьому оформивши житлову субсидію. Є випадки купівля Mercedes, BMW за 750-800 тисяч, трактора нового. І при цьому розмір субсидії у такої людини 1,5-2 тисячі гривень. Як правило, такі люди ще позиціонують себе як безробітні або ті, що отримують мінімальну заробітну плату", - сказав він.

В той же час Музиченко визнав, що умови призначення субсидій, які готувалися Міністерством фінансів і були запроваджені з 1 травня, були недосконалими. Тому на найближчих засіданнях Кабінету міністрів планується внести певні зміни.

"Ми розробили зміни до алгоритму призначення субсидій. Виникали великі питання до врахування депозитів, це нове, що було впроваджено з травня. Зараз міністерством розроблено проєкт постанови, який, по-перше, передбачає неврахування доходів від розміщення депозитів, так званих відсотків, а також збільшення граничної суми депозиту, яка враховується при призначення субсидії, до 100 тисяч гривень [зараз 57 тисяч]", - сказав Музиченко.

За його словами, ці зміни буде впроваджено заднім числом з 1 травня, і тим громадянами, хто вже подав заявки на оформлення субсидії, не потрібно буде звертатися повторно.

"Крім того, виникали питання щодо врахування другого житла. Це також аспект, який з'явився з 1 травня. Якщо конкретний член сім'ї чи домогосподарства має два і більше житлових приміщення, в такому випадку зараз передбачено, що субсидія не буде призначатися. Ми запропонували не враховувати до таких умов, по-перше, частку житлового приміщення, яку людина має в рамках співвласності. І ми запропонували не враховувати будинки в сільській місцевості. Як правило, це житлові приміщення, отримані у спадок, ліквідність яких достатньо низька", - сказав Музиченко.

При цьому заступник міністра підкреслив, що субсидії є адресною допомогою, яка фінансується за рахунок державного бюджету, тому постійне уточнення умов їх призначення є виправданим та обґрунтованим.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні змінюється порядок перепризначення субсидій.

Документ передбачає, що призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

На подання документів дали п'ять місяців, до вересня включно.