​Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно у готівковій формі, - Мінсоцполітики

Тим громадянам, які мають рахунки в "Ощадбанку", вже в червні буде проведено перерахування цих коштів.

З травня цього року всі житлові субсидії для громадян України будуть виплачуватися виключно в готівковій формі.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Він наголосив, що принциповим положенням нових правил призначення субсидії є завершення процесу її монетизації.

"З 2019 року було розпочато відповідний процес, і в минулому опалювальному періоді житлова субсидія надавалася у грошовій формі, але двома різними механізмами: готівкові виплати, які отримувало майже 95% отримувачів субсидії, а також - грошова безготівкова форма, шляхом зарахування на рахунок в «Ощадбанку» (близько 5 % - 160 тис. домогосподарств). І «Ощадбанк» вже проводив розрахунки з підприємствами. З 1 травня 2021 року цей перехідний процес завершується і відповідно, всі субсидії з травня будуть розраховуватися і виплачуватися громадянам виключно у готівковій формі", - пояснив Музиченко.

За його словами, це дасть можливість громадянам оперативно управляти цими коштами, і після оплати житлово-комунальних послуг вони зможуть вільно розпоряджатися зекономленими сумами.

Всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду до грудня поточного року (до кінця 2021 р), зможуть отримати відповідні кошти.

"Тим громадянам, які мають відкриті рахунки в «Ощадбанку», вже в червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків в «Ощадбанку», мають відкрити рахунок, після чого вони матимуть змогу отримати зекономлені розміри субсидій протягом минулого опалювального періоду для їх використання на власні потреби»", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні змінюється порядок перепризначення субсидій. Передбачається, що у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. На подання документів дали п'ять місяців, до вересня включно.