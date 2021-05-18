До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
​"Укрпошта" вирішила купити банк
​"Укрпошта" вирішила купити банк
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінстратегпром вивчає можливість виготовлення в Україні данських кораблів для ВМС

Данія готова поділитися технологіями.

Мінстратегпром вивчає можливість виготовлення в Україні данських кораблів для ВМС
Фото: facebook.com/dmitriy.voloshenkov

Міністерство стратегічних галузей промисловості вивчає можливість виготовлення в Україні данських кораблів для Військово-морських сил.

Про це повідомляється на сайті міністерства за підсумками зустрічі з послом Данії Олє Егбергом Міккелсеном, військовим аташе Феліксом Еббестадом та представниками данських суднобудівних компаній OMT, SH Defense і Terma. Вона відбулася 17 травня.

"Данська сторона представила спроможності власних компаній, зокрема з будівництва патрульних кораблів декількох класів, а також потенційну модель двостороннього співробітництва. Запропонована данцями модель включає в себе трансфер технологій зі створення й оновлення виробничих потужностей в Україні та виробництво нових сучасних кораблів за стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра Олега Уруського, Україна має занадто малий флот і повинна нарощувати свої можливості на морі.

Директора департаменту Мінстратегпрому Дмитро Волошенков у фейсбуці уточнив, що мова йде про виробництво патрульних кораблів типу "Кнуд Расмуссен", які стоять на озброєнні ВМС Данії з 2008 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також