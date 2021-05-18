Мінстратегпром вивчає можливість виготовлення в Україні данських кораблів для ВМС

Міністерство стратегічних галузей промисловості вивчає можливість виготовлення в Україні данських кораблів для Військово-морських сил.

Про це повідомляється на сайті міністерства за підсумками зустрічі з послом Данії Олє Егбергом Міккелсеном, військовим аташе Феліксом Еббестадом та представниками данських суднобудівних компаній OMT, SH Defense і Terma. Вона відбулася 17 травня.

"Данська сторона представила спроможності власних компаній, зокрема з будівництва патрульних кораблів декількох класів, а також потенційну модель двостороннього співробітництва. Запропонована данцями модель включає в себе трансфер технологій зі створення й оновлення виробничих потужностей в Україні та виробництво нових сучасних кораблів за стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра Олега Уруського, Україна має занадто малий флот і повинна нарощувати свої можливості на морі.

Директора департаменту Мінстратегпрому Дмитро Волошенков у фейсбуці уточнив, що мова йде про виробництво патрульних кораблів типу "Кнуд Расмуссен", які стоять на озброєнні ВМС Данії з 2008 року.