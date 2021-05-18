Інвестор з "Гри на пониження" поставив $530 млн на падіння акцій Tesla

Американський інвестор Майкл Б'юррі, який став прототипом одного з персонажів фільму "Гра на пониження" (його грав Крістіан Бейл), зробив велику ставку на падіння акцій Tesla.

Про це пише Reuters з посиланням на документи хедж-фонду Б'юррі Scion Asset Management, опубліковані в понеділок.

В них повідомляється, що станом на кінець першого кварталу 2021 року Scion мав опціони на продаж 800,1 тис. акцій Tesla. Їх вартість на той час становила 534 млн доларів. Такий інструмент дає інвесторам право продати акції за визначеною ціною в майбутньому і використовується, коли вони очікують падіння цін.

Б'юррі раніше вже висловлював своє скептичне ставлення до високих цін на акції Tesla. У лютому він писав у твіттері, що його "остання гра на пониження стає все більшою, і Більшою, і БІЛЬШОЮ", коментуючи стрімкий ріст ринкової капіталізації Tesla.

Завдяки хорошим продажам та першому річному прибутку акції виробника електромобілів Tesla сягнули тоді рекордного рівня - 833 долари за акцію. Щоправда, відтоді ціни значно знизилися, і станом на 17 травня торги закрилися на рівні 576 доларів за акцію.

Нагадаємо, що Б'юррі відомий як інвестор, який передбачив крах американського ринку іпотечних кредитів у 2008 році і зміг заробити на цьому. Його історія лягла в основу фільму "Гра на пониження", в якому роль Б'юррі зіграв актор Крістіан Бейл.