"Газпром" купив усю додаткову транзитну потужність України другий місяць поспіль

У травні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Російський "Газпром" забронював усі запропоновані додаткові транзитні потужності України на червень.

Це випливає з результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform, передає "Інтерфакс-Україна".

На платформі RBP у понеділок бронювали додаткові транзитні потужності на червень. Із запропонованих 15 млн куб. м на добу було запитано всі 15 млн куб. м на добу. На квітень, березень і лютий "Газпром" викуповував трохи менше - по 14,2 млн куб. м на добу; на травень - ті самі 15 млн куб. м/добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м заброньовано додатково на аукціоні - загалом 124 млн куб. м на добу.

У травні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

На сьогодні Європа різко збільшує споживання газу. Глобальні постачання ЗПГ, а також трубопровідного газу з Росії перебувають на максимумі, але це не дозволяє поки що розпочати масоване закачування газу до підземних сховищ, щоб підготуватися до майбутньої зими.