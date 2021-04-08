Транзит російського газу створює для України подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв

На думку глави "Нафтогазу", економічні та фінансові ризики в цій ситуації для України є другорядними.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що транзит російського газу через територію країни є "подушкою безпеки" у військовому плані.

Про це Коболєв заявив в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".

"Ми вважаємо, що транзит російського газу по території України створює для нас, як для країни, певну подушку безпеки у військовому плані. Тобто повноцінна або масштабна військова операція проти України для російської сторони в даний момент є просто дуже дорогим задоволенням. Це (військова операція - ред.) вплине на обсяги транзиту, відповідно, вдарить по виручці "Газпрому", і, відповідно, Російської Федерації, це порушення великої кількості міжнародних договорів, підписаних Росією", - сказав голова "Нафтогазу".

За словами Коболєва, переведення транзиту російського газу з території України на інші газопроводи або на інші маршрути означає, що ця подушка просто зникне.

"Відповідно, це кардинально підвищує наші ризики, в першу чергу у військовому плані. А вже економічні, фінансові ризики в даній ситуації, з нашої точки зору, є другорядними", - підкреслив він.

Нагадаємо, 2020 року транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему знизився на 38% порівняно з 2019-м. Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи називали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ.