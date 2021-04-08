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​Кількість претендентів на посаду голови Податкової скоротилася до шести осіб

Чинний керівник Любченко і ще п'ятеро осіб пройшли тестування. 

​Кількість претендентів на посаду голови Податкової скоротилася до шести осіб
Фото: Lb.ua

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до співбесіди на посаду голови Державної податкової служби.

Про це повідомляється на сайті НАДС.

Із дев'яти осіб, які брали участь в конкурсі, відсіялися троє.

Претендентами залишаються:

  • чинний керівник служби Олексій Любченко;
  • заступники Любченка Наталія Рубан і Євген Олейніков;
  • колишній заступник міністра фінансів, генеральний директор ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Василь Шкураков;
  • колишній керівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов,
  • колишній начальник київського відділення Фонду державного майна Олександр Кучеренко.

Нагадаємо, що конкурси на державну службу були припинені у зв'язку з епідемією коронавірусу в квітні 2020 року.

У лютому 2021 року Верховна Рада проголосувала за їх відновлення, і 17 березня Кабмін почав конкурсний відбір на перші п'ять посад вищого корпусу державної служби.

Олексій Любченко очолює Державну податкову службу з квітня 2020 року, з ним було укладено тимчасовий контракт на період дії карантину.

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