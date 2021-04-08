ДУС назвало приблизну вартість ремонту Офісу президента

Серед виконаних робіт - очищення фасаду і мощення площі, ремонт дверних блоків та вікон, а також додаткові роботи.

Ремонт й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту в березні, коштуватиме 1 571 610 гривень.

Про це повідомили у Державному управління справами у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством «Спектр» встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку - пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень", - сказано у повідомленні.

У ДУС уточнили, що до цієї суми входять такі витрати:

очищення (миття) фасаду і мощення площі - 297 200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) - 1 158 600 гривень;

ремонт вікон - 85 000 гривень;

непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків - 30 810 гривень.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали кількох активістів.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції оцінили у 2 млн грн.