За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі внаслідок суботньої акції під Офісом Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Напередодні всі поверхи були наповнені димом.

“Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.

Як пише Укрінформ, від ночі будівля залишається залита червоною фарбою, стіни розписані надписами із закликом звільнити Стерненка, а також нецензурною лайкою на адресу правоохоронців. Так само залишаються розбитими вікна у деяких дверях.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.