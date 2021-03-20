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У неділю в Україні буде переважно без опадів

У понеділок, 22 березня в західних, північних та місцями центральних областях – невеликий мокрий сніг.

У неділю в Україні буде переважно без опадів

У неділю, 21 березня в Україні переважно без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

22 березня в західних, північних та місцями центральних областях – невеликий мокрий сніг, а на півдні та сході країни – помірні опади.

Така ж погода збережеться в Україні 23 березня, крім більшості західних областей. У південній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу (у вівторок на півдні близько 0°), вдень 2-8° тепла.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що у березні 2021 року середня місячна температура в Україні передбачається на рівні 0-6° тепла, в Криму до 3° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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