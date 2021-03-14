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Завтра Україні прогнозують дощ і плюсову температуру до +14

У східних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Завтра Україні прогнозують дощ і плюсову температуру до +14

У понеділок, 15 березня на територію України буде переміщатися тепле повітря з Західної Європи.

Про це повідомив Укргідрометцентр, пише Інтерфакс.

У західних, північних, більшості центральних областей очікується дощ, в західних областях - з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, в південних, східних та більшості центральних областей 9-14° тепла.

У Києві очікується вночі невеликий, вдень помірний дощ. Температура вночі + 1-3°, вдень + 4-6°.

У вівторок, 16 березня, в західних, вдень і в південній частині, і місцями центральних областях мокрий сніг і дощ, на півдні подекуди значні опади. Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.

Температура повітря вночі від + 3° тепла до -2°; удень + 5-10°, в західних областях + 1-6°.

У Києві у вівторок, 16 березня, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі + 0-2 °, вдень + 7-9°.

Нагадаємо, у березні 2021 року середня місячна температура в Україні передбачається на рівні 0-6° тепла, в Криму до 3° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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