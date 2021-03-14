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У Києві горів колектор теплотраси, чоловік отримав опіки

Причини займання наразі встановлюється.

У Києві горів колектор теплотраси, чоловік отримав опіки
Фото: ДСНС

У Голосіївському районі Києва вогнеборці ліквідували загоряння сміття у колекторі теплотраси.

Про це повідомляють місцеві рятувальники.

“14 березня, о 08:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережно-Печерській, 10, що у Голосіївському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що неподалік автостанції “Видубичі” під мостом в колекторі теплотраси сталося загоряння сміття на площі 10 кв.м.

До прибуття бійців, лікарі забрали 39-річого чоловіка, який отримав опіки спини та рук. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

О 09:06 пожежу було локалізовано, та о 09:23 - ліквідовано.

Причини займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва вночі 8 березня трапилася пожежа в приміщенні бані, прибудованої до приватного двоповерхового домоволодіння. Унаслідок загоряння обвалилося перекриття між поверхами, під завалами знайшли тіла трьох людей. 

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