У міжнародному аеропорті “Запоріжжя” під час оформлення рейсу “Мінськ-Запоріжжя” було виявлено росіянина, який порушив порядок в`їзду до тимчасово окупованого Криму та виїзду з півострова.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

30-річний росіянин запропонував прикордонниці 2100 доларів хабаря за безперешкодний пропуск через державний кордон.

Фото: ДПСУ

Військовослужбовець від неправомірної винагороди відмовилася та повідомила особі про кримінальну відповідальність та викликала співробітників Національної поліції.

У діях громадянина РФ вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Крім того, росіянин не зможе потрапити в Україну протягом трьох років, про що складено відповідний протокол.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники не пустили в Україну 50-річну російську акторку і фотомодель, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. Їй заборонили в’їзд в Україну на три роки.