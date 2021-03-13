"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
ГоловнаСуспільствоПодії

Росіянин, який порушив порядок в’їзду до Криму, намагався підкупити українську прикордонницю

Чоловіку заборонили в'їзд до України протягом трьох років.

У міжнародному аеропорті “Запоріжжя” під час оформлення рейсу “Мінськ-Запоріжжя” було виявлено росіянина, який порушив порядок в`їзду до тимчасово окупованого Криму та виїзду з півострова.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

30-річний росіянин запропонував прикордонниці 2100 доларів хабаря за безперешкодний пропуск через державний кордон.

Фото: ДПСУ

Військовослужбовець від неправомірної винагороди відмовилася та повідомила особі про кримінальну відповідальність та викликала співробітників Національної поліції.

У діях громадянина РФ вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Крім того, росіянин не зможе потрапити в Україну протягом трьох років, про що складено відповідний протокол.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники не пустили в Україну 50-річну російську акторку і фотомодель, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. Їй заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також