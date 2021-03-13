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У результаті зіткнення легковика з бусом на Житомирщині загинуло двоє людей

Попередньо встановлено, що водій “Skoda Oktavia” не впорався з кермуванням і вилетів на зустрічну смугу.

У Житомирській області біля села Оліївка сталася ДТП: дві особи загинули, ще 2 отримали травми різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“12 березня о 20:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу с. Оліївка Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода, необхідна допомога рятувальників”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Зіткнулися легковий автомобіль Skoda з мікроавтобусом Mercedes. За допомогою гідравлічного інструменту бійці ДСНС розтиснули пошкоджені двері авто та деблокували тіла загиблих людей.

Фото: ДСНС

Ще до приїзду рятувальників працівники швидкої, які прибули на місце, допомогли травмованому вибратись з понівеченого транспортного засобу.

Розпочато досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля “Skoda Oktavia”, 32-річний житель с. Піщанки Житомирського району, рухаючись убік обласного центру, не впорався з кермуванням. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де сталось лобове зіткнення із автомобілем “Mersedes Vito” під керуванням 23-річного коростенця.

Відомості про пригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують обставини та причини, що призвели до ДТП.

Нагадаємо, 9 березня у Харківській області на трасі біля Ізюму перевернувся мікроавтобус: одна людина загинула, восьмеро травмувалися.

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