На підприємстві було незаконно видобуто щонайменше 70,4 тисячі тонн торфу.

Співробітники слідчого управління поліції Чернігівської області вручили підозру керівнику державного підприємства за незаконний видобуток торфу.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Чернігівської області.

Досудове розслідування проводить поліція під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області за підтримки Служби безпеки України.

“У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що на одному з підприємств області з березня 2017 по серпень 2018 років незаконно видобували торф”, – йдеться у повідомленні.

Для законного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення потрібно зібрати відповідний пакет документів. Серед них - дозвіл Державної служби геології та надр України.

“Утім, керівник підприємства знехтував тим, що старий дозвіл на видобуток корисної копалини втратив чинність”, – зазначили у поліції.

Посадовець, достовірно знаючи, що дозвіл Державної служби геології та надр України відсутній, організував на підприємстві видобуток корисної копалини.

У результаті таких дій посадової особи на підприємстві було незаконно видобуто щонайменше 70,4 тисячі тонн торфу на суму понад 19,3 млн гривень.

Слідчі вручили керівнику підприємства підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України - незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Таке правопорушення карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, торік у грудні посадовця Держгеокадастру та посередника затримали після отримання $52 тис. хабара для голови відомства.