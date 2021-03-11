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ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд

Суд задовольнив позов приватного товариства щодо отримання дозволу на спецкористування родовища. 

ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Окружний адміністративний суд Києва незаконно передав у користування приватного товариства одне з найбільших родовищ літієвих руд України. До відповідного висновку дійшов Шостий апеляційний адміністративний суд, який скасував це рішення.

Одне з приватних товариств подало позов до ОАСК з вимогою до Держслужби геології і надр України надати дозвіл на отримання спецдозволу на користування надрами без аукціону.  Компанія не мала виключних підстав для одержання такого дозвілу, але ОАСК задовольнив позовні вимоги, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Вказане рішення суду першої інстанції Офісом генерального прокурора оскаржено в апеляційному порядку через те, що суд не може переймати на себе дискреційні повноваження органу владних повноважень, а позаконкурентна процедура застосовується лише до суб’єкта, який забезпечив безумовне дотримання всіх вимог законодавства у сфері надрокористування. Крім того, прозорі та адекватні механізми отримання спецдозволів на видобування літію на конкурсних засадах, як того вимагає чинне законодавство, сприятимуть значному поповненню бюджету країни", – йдеться у повідомленні.

Назву родовища і його місцерозташування не називають, також офційіно невідома назва приватного товариства. Мова може йти про ділянку літієвих руд Добру. У листопаді 2020 "Наші гроші" повідомили, що ОАСК зобов'язав Держслужбу геології і надр надати ТОВ "Петро-Консалтинг" спецдозвіл на користування літієвого родовища на Кіровоградщині, де й рощташована ця ділянка. Товариство просило цей дозвіл на 20 років, служба відмовила в цьому, після чого компанія звернулася до суду. ОАСК став на бік позивачів, але Держгеонадр пішло оскаржувати рішення в апеляційному порядку. Справа розглядалася Шостим апеляційним судом. 

Це була не перша спроба ТОВ "Петро-Консалтинг" отримати спецдовзіл на літієві родовища. Раніше вони одержали його на Шевченківське родовище, але згодом це рішення скасували у касаційному порядку у Верховному суді.

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