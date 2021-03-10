У Польщі трьох українців затримали за підробку документів понад тисячі іноземців

Їм заборонили виїзд з країни і вилучили паспорти.

Співробітники Прикордонної служби у Лодзі затримали трьох українців за підробку документів та сприяння перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За даними Прикордонної служби, троє українців займалися, зокрема, забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території Республіки Польща з порушенням чинного законодавства з метою досягнення фінансових вигод. Також українці підробляли документи.

"За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців", - повідомив представник Прикордонної служби.

Під час обшуків було забезпечено ряд доказів незаконного бізнесу, серед яких: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документація компанії, сфальшовані медичні довідки, документація пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.

Районна прокуратура в місті Поддембіце застосувала запобіжні заходи проти затриманих громадян України у вигляді заборони на виїзд за межі країни у поєднанні із вилученням паспорта та обов'язковою появою в поліційному відділенні.

"Крім того, стосовно одного із затриманих комендант Прикордонного відділу в м. Лодзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію Республіки Польща та шенгенських країн на 5 років", - повідомив майор Кшиштоф Ґжех.

Як повідомляли, раніше в Польщі заарештували 58-річного українця, який дев’ять разів змінював прізвище

10 лютого на польсько-українському кордоні затримали сотню іноземців із підробленими документами.

Наприкінці січня на кордоні з Польщею затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство.