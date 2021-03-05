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США дали сигнал, що з Коломойським не бажано мати справу, - Корнієнко

Розслідування справ, пов’язаних із Коломойським в Україні триватиме.

США дали сигнал, що з Коломойським не бажано мати справу, - Корнієнко
Фото: facebook/Слуга Народу

Запровадженням санкцій стосовно олігарха Ігоря Коломойського США дали сигнал всім, кому важливі відносини з Вашингоном, що з Коломойським не бажано мати справу.

Про це в коментарі “Радіо Свобода” заявив заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

"США сьогодні фактично показали, що не хочуть бачити Коломойського та членів його родини і пов’язаних осіб у своїй країні. Разом із тим дали знати всім, для кого важливі відносини зі США, що з Коломойським небажано мати справу", - сказав Корнієнко.

За його словами, незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов’язаних із Коломойським в Україні триватиме. 

"Це стосується і "Приватбанку", і інших історій. Офіс генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є", - додав заступник голови фракції “Слуга народу”.

"Деолігархізація для президента Зеленського - не порожнє слово. Медведчук, Порошенко, Коломойський чи будь-який мільярдер має розуміти, що тепер він живе за спільними для всіх законними правилами", - зазначив депутат.

Він також прокоментував можливість впливу Коломойського на рішення фракції й демократичні процеси в Україні.

"Щодо впливу на фракцію - то я би більше казав про вплив на окремих народних депутатів. Фракція у цілому продовжує ухвалювати конструктивні рішення", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, Сполучені Штати 5 березня внесли до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

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