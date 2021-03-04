У Конституційному Суді сталася суперечка за місце Тупицького

Заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького під час розгляду справи за поданням Уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності Закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Як передає "Укрінформ", з цього приводу між Головатим і суддею Олександром Литвиновим сталася перепалка.

"Сергію Петровичу, у нас що, змінилася схема розсадки в залі?" - спитав Литвинов.

"Я залишу це питання без відповіді", - відповів Головатий.

"Сергію Петровичу, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому вас було б призначено головою Конституційного Суду України”, - наполягав Литвинов, проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.

Нагадаємо, на період відсторонення голови КС Тупицького на засіданнях Великої палати суду головує його заступник Сергій Головатий, проте до 4 березня він це здійснював зі свого місця.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

3 лютого Верховний Суд відмовив Тупицькому у відкритті провадження, мотивуючи тим, що його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. 1 березня Тупицький вдруге оскаржив у Верховному Суді указ №607/2020 президента про відсторонення його від посади судді. Верховний Суд залишив позов без руху.